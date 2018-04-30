Прохоров уверен, что суд докажет правоту российских биатлонисток в деле против Родченкова

Владелец клуба НБА "Бруклин" и экс-президент СБР Михаил Прохоров уверен, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина выиграют дело против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Спортсменки подали на Родченкова в суд, обвиняя в клевете. Прохоров оплатит их судебные издержки.

Сегодня стало известно, что Родченков подал ходатайство об отмене иска, а также подал ответный иск на Прохорова.

- Мы категорически отрицаем все обвинения, и уверены, что наша правота будет доказана в суде, - цитирует ТАСС представителя Прохорова.

Родченков подал на Прохорова в суд, считая, что иск против него является попыткой запугивания и намерением свести счеты.

"Жертва становится охотником". Родченков ответил Прохорову иском