Прохоров уверен, что суд докажет правоту российских биатлонисток в деле против Родченкова

Владелец клуба НБА "Бруклин" и экс-президент СБР Михаил Прохоров уверен, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина выиграют дело против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Спортсменки подали на Родченкова в суд, обвиняя в клевете. Прохоров оплатит их судебные издержки.
Сегодня стало известно, что Родченков подал ходатайство об отмене иска, а также подал ответный иск на Прохорова.
- Мы категорически отрицаем все обвинения, и уверены, что наша правота будет доказана в суде, - цитирует ТАСС представителя Прохорова.
Родченков подал на Прохорова в суд, считая, что иск против него является попыткой запугивания и намерением свести счеты.
"Жертва становится охотником". Родченков ответил Прохорову иском
spetrov
Михаилу и его команде удачи в этом праведном деле.
21:06