Профессор Макларен выпустил заявление о своих обвинениях в адрес России

Профессор Ричард Макларен, в 2016 году в качестве независимого следователя ВАДА опубликовавший две части доклада о допинге в России, выпустил специальное заявление. В понедельник сразу после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии ее глава Виталий Смирнов в ходе общения со СМИ перечислил достижения за последний год и упомянул о своей встрече с Маклареном в ноябре прошлого года.

- Я встречался с Маклареном, – дословно сказал Смирнов. – В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно.

Цитата получила широкое распространение. В процессе перепечатки слова Смирнова еще и исказились: получилось, что Макларен снял с России вообще все обвинения, а не только в государственном вмешательстве.

– Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования, – говорится в комментарии от имени эксперта ВАДА. – Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное. Профессор Макларен объяснил это изменение (смену термина "государственный" на "институциональный" сговор. – Прим. "СЭ") при публикации своего второго доклада в декабре 2016 года и подчеркнул, что приведенные в доклады факты и выводы остались без изменений.

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