Проект закона о полномочиях национальной антидопинговой лаборатории внесен в Госдуму

Законопроект, регламентирующий полномочия национальной антидопинговой лаборатории в области обращения наркотических средств и психотропных веществ для борьбы с допингом, внесен в Госдуму, сообщает официальный сайт Правительства РФ. Проект этого документа был одобрен кабинетом министров на заседании 5 октября.

- Принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, что необходимо в контексте функционирования системы предотвращения допинга в спорте, - отмечается на сайте правительства. - Национальной антидопинговой лаборатории для своей деятельности необходимо использовать наркотические средства и психотропные вещества, внесённые в списки I и II, и их прекурсоры, внесенные в список I и таблицу 1 списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России (утвержден постановлением Правительства от 30 июня 1998 года №681). Эти вещества включены в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 8 января 1998 года №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", устанавливающие полномочия МГУ по обращению наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров в научных, учебных целях и для экспертной деятельности.