Проект национальной антидопинговой программы может быть представлен в марте-апреле

Проект национальной антидопинговой программы по итогам работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова готов. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. По его словам, он может быть представлен на Совете по спорту при президенте РФ в марте или апреле 2017 года.

- Проект программы готов. Думаю, что программа может быть представлена на Совете по спорту при президенте. Возможно, это случится в марте-апреле, - цитирует ТАСС Жукова.