Процесс переаккредитации московской антидопинговой лаборатории остановлен

Переаккредитация московского антидопингового центра приостановлена в связи с выходом доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

– Процесс переаккредитации у нас остановлен в связи с выходом отчета независимой комиссии под руководством Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова исполняющей обязанности главы центра Марины Дикунец. – Не знаю, когда он снова будет запущен. Но поскольку ВАДА нам выдало лицензию на анализ именно только цельной крови – это биологический паспорт спортсмена, мы его продолжаем делать. Мы ждем решения и очень надеемся, что процесс переаккредитации будет запущен, но когда это произойдет, нас ВАДА не уведомляет, и о дальнейшей судьбе лаборатории и сотрудников я не знаю.

В апреле ВАДА отозвало аккредитацию московской лаборатории по причине несоблюдения центром международных антидопинговых стандартов. В июле независимая комиссия ВАДА во главе с Маклареном в Торонто по итогам собственного расследования заявила, что в России действовала управляемая государством система по применению допинга.