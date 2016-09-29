20:15 | ДОПИНГ

Процесс переаккредитации московской антидопинговой лаборатории остановлен

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Переаккредитация московского антидопингового центра приостановлена в связи с выходом доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

– Процесс переаккредитации у нас остановлен в связи с выходом отчета независимой комиссии под руководством Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова исполняющей обязанности главы центра Марины Дикунец. – Не знаю, когда он снова будет запущен. Но поскольку ВАДА нам выдало лицензию на анализ именно только цельной крови – это биологический паспорт спортсмена, мы его продолжаем делать. Мы ждем решения и очень надеемся, что процесс переаккредитации будет запущен, но когда это произойдет, нас ВАДА не уведомляет, и о дальнейшей судьбе лаборатории и сотрудников я не знаю.

В апреле ВАДА отозвало аккредитацию московской лаборатории по причине несоблюдения центром международных антидопинговых стандартов. В июле независимая комиссия ВАДА во главе с Маклареном в Торонто по итогам собственного расследования заявила, что в России действовала управляемая государством система по применению допинга.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160929/1103272367.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

А вы и дальше под них подстраивайтесь, вас и дальше мурыжить будут. По любому поводу. Вернее, по его отсутствию.

20:49

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