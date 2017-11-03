Проба "В" Ивановой подтвердила высокое содержание соли

Результаты исследования пробы "В" российской лыжницы Юлии Ивановой подтвердили наличие в ее составе избыточного содержания соли. Об этом "СЭ" сообщила сама Иванова.
– Я уже проконсультировалась с одним из российских экспертов – Ниной Никитиной, заведующей клинико-биологической лабораторией "Никитинская лаборатория", которая сказала, что такая цифра содержания соли в организме может быть в пределах нормы для человека в зависимости от времени суток, когда была взята проба, и количества выпитой жидкости, – сказала Иванова. – Она в корне не согласна с экспертами МОК, которые полагают, что такая концентрация соли в организме невозможна. Понимаю, что надо продолжать бороться и намерена проконсультироваться и с другими экспертами в этой области.
Напомним, в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Иванова – единственная из этой шестерки у которой помимо царапин на допинг-пробах были выявлены и аномальные показатели в самих пробах.
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в среду признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия была лишена двух медалей Олимпиады-2014 в лыжных гонках – золота Легкова на дистанции 50 километров и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 километров. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Алексей Петухов
- Юлия Иванова (лыжи)
- Сборная России (биатлон)
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Сильно сомневаюсь, что она беременная и поэтому бочку селёдки схомячила!!!! Скорее, нарушение водно--солевого баланса говорит об истерически скоропостижном применении диуретиков, которые, являясь запрещёнными, в свою очередь применяются для быстрого выведения более крутых ""запрещённых ганджубарсов""!!!!!
14:13
zukunft
Скелет в шкафу от Родченкова.
14:05
super_bear
Когда анализы кала вскроют уже? Или их тоже подменили?
13:51
Alexa1977
Бред!
13:41
rusfed 2.0
Парадокс. Вопросы задают своим, но вот лечиться все равно все уезжают к врачам в Европу
13:41
Джон....Сильвер
Большое содержание ряженки в крови! Бан на 20 лет!
13:38
muzsolini
Соль уже тоже допинг? А сахар когда им объявят?
13:32