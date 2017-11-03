Проба "В" Ивановой подтвердила высокое содержание соли

Результаты исследования пробы "В" российской лыжницы Юлии Ивановой подтвердили наличие в ее составе избыточного содержания соли. Об этом "СЭ" сообщила сама Иванова.

– Я уже проконсультировалась с одним из российских экспертов – Ниной Никитиной, заведующей клинико-биологической лабораторией "Никитинская лаборатория", которая сказала, что такая цифра содержания соли в организме может быть в пределах нормы для человека в зависимости от времени суток, когда была взята проба, и количества выпитой жидкости, – сказала Иванова. – Она в корне не согласна с экспертами МОК, которые полагают, что такая концентрация соли в организме невозможна. Понимаю, что надо продолжать бороться и намерена проконсультироваться и с другими экспертами в этой области.

Напомним, в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Иванова – единственная из этой шестерки у которой помимо царапин на допинг-пробах были выявлены и аномальные показатели в самих пробах.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в среду признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия была лишена двух медалей Олимпиады-2014 в лыжных гонках – золота Легкова на дистанции 50 километров и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 километров. (Наталья МАРЬЯНЧИК)