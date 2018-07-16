Президент ОКР: "Обсудили вопрос восстановления РУСАДА с главой МОК"

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что на встрече с главой МОК Томасом Бахом, которая состоялась в понедельник, удалось обсудить наиболее актуальные темы, включая вопрос восстановления РУСАДА.

- Расцениваю визит Президента МОК Томаса Баха как очень важное событие, - цитирует Позднякова официальный сайт ОКР. - Нам удалось обсудить все наиболее важные и актуальные темы, которые стоят на повестке дня как во взаимоотношениях ОКР и МОК, так и в рамках участия России в международном олимпийском движении в целом. В частности, это касается вопроса восстановления РУСАДА.

Напомним, РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.