Президент ОКР: "Обсудили вопрос восстановления РУСАДА с главой МОК"

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что на встрече с главой МОК Томасом Бахом, которая состоялась в понедельник, удалось обсудить наиболее актуальные темы, включая вопрос восстановления РУСАДА.
- Расцениваю визит Президента МОК Томаса Баха как очень важное событие, - цитирует Позднякова официальный сайт ОКР. - Нам удалось обсудить все наиболее важные и актуальные темы, которые стоят на повестке дня как во взаимоотношениях ОКР и МОК, так и в рамках участия России в международном олимпийском движении в целом. В частности, это касается вопроса восстановления РУСАДА.
Напомним, РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Дополнительная информация
http://olympic.ru/news/news/tomas-bah-novoe-rukovodstvo-okr-smotrit-v-budushhee-i-stremitsya-k-realizatsii-perspektivnyh-proektov/