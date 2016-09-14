17:02 | ДОПИНГ

Президент Международной федерации гимнастики осудил действия хакеров

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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Бруно Гранди осудил хакерскую атаку на базу данных ВАДА. Накануне появилась информация о том, что российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к базе данных ADAMS.

– Печально видеть, как частная информация распространяется на весь мир. Больше нет комментариев по этому поводу, – приводит официальный сайт FIG слова Гранди.

Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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