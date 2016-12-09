17:08 | ДОПИНГ

Президент ИААФ: "Мы будем продолжать расследование и добьемся правосудия"

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Президент ИААФ Себастьян Коу сообщил, что организация продолжит сотрудничать с ВАДА в борьбе с допингом. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, где, в частности, утверждается, что около 1000 российских спортсменов замешаны в употреблении запрещенных препаратов.

– Мы будем продолжать расследование и добиваться правосудия, – приводит ВВС слова Коу. – ИААФ была одной из первых, кто начал борьбу с допингом в 1928 году. Мы – за чистый спорт во всем мире.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SergeyKa

Вот же наглые лицемеры. Как увеличение терапевтических исключений в РАЗЫ! за последние несколько лет, так это нормально, а как недоказанный "допинг" - так карать. И кто-то ещё сомневается, что спорт стал на 100% политичен?

18:26

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