Президент ИААФ: "Мы будем продолжать расследование и добьемся правосудия"

Президент ИААФ Себастьян Коу сообщил, что организация продолжит сотрудничать с ВАДА в борьбе с допингом. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, где, в частности, утверждается, что около 1000 российских спортсменов замешаны в употреблении запрещенных препаратов.

– Мы будем продолжать расследование и добиваться правосудия, – приводит ВВС слова Коу. – ИААФ была одной из первых, кто начал борьбу с допингом в 1928 году. Мы – за чистый спорт во всем мире.

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