22:06 | ДОПИНГ

Президент Федерации легкой атлетики Германии призвал исключить ОКР из МОК

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Президент Федерации легкой атлетики Германии Клеменс Прокоп призвал МОК исключить ОКР из своего состава до решения допинговых проблем. По его словам, непричастность ОКР к махинациям с допинг-пробами, которые описаны в докладе Ричарда Макларена, не являются достаточным аргументом, чтобы не касаться олимпийского движения России.

– Если устав МОК воспринимался бы всерьез, то ОКР нужно было бы дисквалифицировать до решения допинговой проблемы, – цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung Прокопа. – Это нужно сделать для защиты всех честных спортсменов и принципов спорта. Борьба с допингом – задача любого НОК. Поэтому не имеет значения, были ли вовлечены члены ОКР в махинации. ОКР должен быть отстранен по уставу МОК хотя бы за халатность в борьбе с допингом.

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