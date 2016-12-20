Президент Федерации легкой атлетики Германии призвал исключить ОКР из МОК

Президент Федерации легкой атлетики Германии Клеменс Прокоп призвал МОК исключить ОКР из своего состава до решения допинговых проблем. По его словам, непричастность ОКР к махинациям с допинг-пробами, которые описаны в докладе Ричарда Макларена, не являются достаточным аргументом, чтобы не касаться олимпийского движения России.

– Если устав МОК воспринимался бы всерьез, то ОКР нужно было бы дисквалифицировать до решения допинговой проблемы, – цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung Прокопа. – Это нужно сделать для защиты всех честных спортсменов и принципов спорта. Борьба с допингом – задача любого НОК. Поэтому не имеет значения, были ли вовлечены члены ОКР в махинации. ОКР должен быть отстранен по уставу МОК хотя бы за халатность в борьбе с допингом.