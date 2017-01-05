11:20 | ДОПИНГ

Премьера фильма "Икар" с участием Родченкова пройдет 20 января

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Документальный фильм "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, поборется за призы кинофестиваля Sundance, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Картина будет впервые показана публике 20 января. Кинофестиваль независимого кино Sundance пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити.

"Случайная встреча с российским ученым вылилась для режиссера Брайана Фогеля в создание геополитического триллера, в котором есть место грязной моче, цепочке необъяснимых смертей и олимпийским золотым медалям. Это самый большой скандал в истории спорта", – говорится в аннотации к фильму, опубликованной на официальном сайте Фогеля.

Напомним, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории выступил информатором ВАДА при подготовке доклада независимого эксперта Ричарада Макларена. Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применялись разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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aloveku

хочешь прославиться? стань говнищем ацким, свали в США, начни лить помои на Россию, не упускай момент, сейчас в самый раз, подхватят, поддержат, покормят и конечно проплатят. Хотя нет, надо обладать соответствующим калибром, например быть дочкой Кафельникова, или кого там, если ошибаюсь - извиняйте. А так вон и в социальных комментариях хватает говночелов.

13:05

stiiller

Кто же снимет фильм про поглощающих "незапрещенный" допинг английских и американских спортсменов?

13:00

Гаттузо зол!

СЭ, а вы тоже премию имени грини учредите! Ведь Шамонаев и Марьянчик ,да и другие прилично поднялись на заметках и опусах о предателе.

12:53

Джерри. Без Тома.

vitvk Интересно,выдвинет ли Американская Киноакадемия Гриню на Оскара? =============== Оскара за спецэффекты (моча, дыра в стене, пробирки, сантехники) однозначно надо дать.

12:52

KhSL

Ну, Гран-при обеспечен! Только в нашем прокате он должен идти под названием "Герострат"...

12:52

vitvk

Интересно,выдвинет ли Американская Киноакадемия Гриню на Оскара?

12:44

marksan

А СЭ создаёт рекламу фильму? Какая прелесть и заботливость о подонке!!!

12:42

Джерри. Без Тома.

Геополитический триллер - ммм, как заманчиво.

11:52

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