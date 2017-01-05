Премьера фильма "Икар" с участием Родченкова пройдет 20 января

Документальный фильм "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, поборется за призы кинофестиваля Sundance, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Картина будет впервые показана публике 20 января. Кинофестиваль независимого кино Sundance пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити.

"Случайная встреча с российским ученым вылилась для режиссера Брайана Фогеля в создание геополитического триллера, в котором есть место грязной моче, цепочке необъяснимых смертей и олимпийским золотым медалям. Это самый большой скандал в истории спорта", – говорится в аннотации к фильму, опубликованной на официальном сайте Фогеля.

Напомним, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории выступил информатором ВАДА при подготовке доклада независимого эксперта Ричарада Макларена. Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применялись разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.