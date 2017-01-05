Премьера фильма "Икар" с участием Родченкова пройдет 20 января

Документальный фильм "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, поборется за призы кинофестиваля Sundance, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Картина будет впервые показана публике 20 января. Кинофестиваль независимого кино Sundance пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити.
"Случайная встреча с российским ученым вылилась для режиссера Брайана Фогеля в создание геополитического триллера, в котором есть место грязной моче, цепочке необъяснимых смертей и олимпийским золотым медалям. Это самый большой скандал в истории спорта", – говорится в аннотации к фильму, опубликованной на официальном сайте Фогеля.
Напомним, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории выступил информатором ВАДА при подготовке доклада независимого эксперта Ричарада Макларена. Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применялись разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.
aloveku
хочешь прославиться? стань говнищем ацким, свали в США, начни лить помои на Россию, не упускай момент, сейчас в самый раз, подхватят, поддержат, покормят и конечно проплатят. Хотя нет, надо обладать соответствующим калибром, например быть дочкой Кафельникова, или кого там, если ошибаюсь - извиняйте. А так вон и в социальных комментариях хватает говночелов.
13:05
stiiller
Кто же снимет фильм про поглощающих "незапрещенный" допинг английских и американских спортсменов?
13:00
Гаттузо зол!
СЭ, а вы тоже премию имени грини учредите! Ведь Шамонаев и Марьянчик ,да и другие прилично поднялись на заметках и опусах о предателе.
12:53
Джерри. Без Тома.
vitvk Интересно,выдвинет ли Американская Киноакадемия Гриню на Оскара? =============== Оскара за спецэффекты (моча, дыра в стене, пробирки, сантехники) однозначно надо дать.
12:52
KhSL
Ну, Гран-при обеспечен! Только в нашем прокате он должен идти под названием "Герострат"...
12:52
vitvk
Интересно,выдвинет ли Американская Киноакадемия Гриню на Оскара?
12:44
marksan
А СЭ создаёт рекламу фильму? Какая прелесть и заботливость о подонке!!!
12:42
Джерри. Без Тома.
Геополитический триллер - ммм, как заманчиво.
11:52