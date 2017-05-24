Преемник Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА будет избран 31 мая

Преемник двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на посту председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства должен быть избран 31 мая. На прошлой неделе совет учредителей ВАДА выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для восстановления своих прав. Одно из них диктует необходимость смены до 31 мая председателя наблюдательного совета из-за того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР) и потому не может считаться независимым лицом.

– Заседание наблюдательного совета назначено на 31-е число, на нем все и должно происходить, – приводит ТАСС слова члена наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова. По словам руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы, этот вопрос можно будет внести в повестку дня заседания совета после принятия нового устава организации.

- В повестке дня заседания значится утверждение нового устава РУСАДА, который автоматически потребует переизбрания председателя наблюдательного совета, - сказал Хрычиков. - Второй вопрос – принятие политики о конфликте интересов. Эти изменения произойдут в соответствии с требованиями ВАДА, чей комитет проверяет РУСАДА на соответствие критериям восстановления.

Выборов пока в повестке дня нет, поскольку для них нет оснований в силу того, что устав еще не изменен и председатель в отставку не подавал. Однако теоретически пункт о выборе нового председателя может быть включен в повестку уже в ходе заседания. Как только мы поменяем устав, можно будет говорить о дальнейших действиях.

Напомним, что для признания РУСАДА организацией, которая соответствует кодексу ВАДА, российской стороне также требуется предоставить доступ к данным, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории, и допустить допинг-офицеров в закрытые города, чтобы те могли взять пробы у проживающих там атлетов.