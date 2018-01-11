13:40 | ДОПИНГ

Представитель ВАДА: "Все, что Fancy Bear опубликовали 10 января, устарело"

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Менеджер по связям с общественностью и коммуникациям ВАДА Мэгги Дюран отметила, что Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу ВАДА и ее партнеров. Дюран также добавила, что данные, опубликованные хакерской группой, устарели.

– Как вы знаете, Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу ВАДА и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело, – цитирует "РБК" Дюран.

Напомним, что 10 января хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

Дополнительная информация

https://sport.rbc.ru/news/5a571c7c9a79473a005a4c2d

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Vlаdimir

Так FancyBears и опубликовало факты о прошлой деятельности ВАДА, о целях доклада Макларена и о связях с ФБР. Чего здесь «устарело»? С ФБР больше не дружите? Или цель доклада Макларена со временем изменилась? Рассуждать можно только о том что ВАДА больше не хочет «сломать» МОК, ну так ВАДА не так давно получила дополнительное финансирование от МОК, так что в какой-то мере своего добилась.

16:34

акробат

даже обычному обывателю уже всё давным-давно понятно. надо было раньше это закидывать, а не ждать вердикта от МОК, надеясь на лучшее. эти говнюки политики (вне зависимости от принадлежности к государству - и те и эти) изгадили весь спорт - противно. биатлон смотреть просто не хочется из-за всяких французов и чехов с длинным языком, да и практически "вся зима" стала неинтересна. остался один футбол, до которого так или иначе пиндосы не добрались. несмотря ни на что - ЧМ 18 будет грандиозным праздником. всем советую попасть хотя бы на какую-нибудь игру. 20 лет хожу на футбол в Самаре, были и аншлаги и победы над АЗе, но посещения матча Россия-Мексика в Казани оставит бурю положительных эмоций на всю жизнь. это несмотря на конечный результат и то, что я был трезв)

15:37

xaki26

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15:32

Тётка

преступная организация это вада,с устаревшими макларенами.

15:15

Thomas_Boy_

Сэрина Уильямс тоже устарела. Но пилюльки жрет.

14:30

top220

Она хотела сказать,что настоящая преступная,коррумпированная организация - это вада,но все перепутала.

14:11

spetrov

вэняляйнэн, однако даже в этом случае эта конкртеная информация не может устареть. Она может быть либо правдой, либо ложью, но устареть не может никак.

14:09

Valdis_75

То есть всё таки это означает правду? А мне еще дюже интересно, а когда вы незаконным способом получаете данные с сервера московской лаборатории - это как, преступно или нет? Но тем не менее почему-то этими данными вы сволочи воспользовались даже не поморщившись.

14:09

вэняляйнэн

Устарело, потому что дельце обделано и цели достигнуты.

14:06

spetrov

...Это все равно что сказать вору, что он вор, а тот в ответ скажет, что информация устарела. :)

14:05

spetrov

В данном случае термин "устарело" неприменим в принципе. :)

14:02