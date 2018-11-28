Представитель ВАДА: "Чем скорее мы получим полный доступ к московской лаборатории, тем лучше"

Директор ВАДА по науке и международному партнерству Оливье Рабин, который возглавляет делегацию организации в России рассказал о встрече с представителями российской стороны. Он также подчеркнул важность получения полного доступа к данным московской лаборатории.

- У нас была открытая и продуктивная встреча с представителями российской власти, в том числе с руководителем Минспорта Павлом Колобковым, - цитирует Рабина официальный сайт ВАДА. - Готовимся к тому, что наша техническая команда получит полный доступ к данным лаборатории до конца 2018 года, согласно строгим условиям, которые исполком ВАДА предоставил для восстановления РУСАДА в правах. Чем раньше мы получим полный доступ к данным лаборатории, тем лучше. Есть определенный прогресс, но некоторые моменты нужно еще урегулировать. Несомненно, в лаборатории содержится много информации, и мы хотели бы как можно скорее приступит к ее анализу. Уже после этого мы сможем применять санкции к спортсменам за нарушение антидопинговых правил или освобождать их от наказания.

Напомним, доступ к данным лаборатории – главный критерий восстановления РУСАДА. В случае несоблюдения критериев российское агентство может быть вновь лишено статуса соответствия критериям ВАДА.