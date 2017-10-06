Правительство РФ одобрило законопроект о полномочиях национальной антидопинговой лаборатории

Правительство РФ одобрило проект закона, который устанавливаетт полномочия национальной антидопинговой лаборатории в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ для борьбы с допингом. Как сообщается на сайте кабинета министров, законопроект был одобрен на заседании 5 октября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте Правительства.