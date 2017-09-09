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09:29 | ДОПИНГ

Правительство поддержало законопроект о наказании тренеров за нарушение антидопинговых правил


Правительство РФ с условием доработки поддержало законопроект, предусматривающий ограничение на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных нарушившими общероссийские и международные антидопинговые правила. 

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Тренер будет отстранен, если антидопинговая организация признает факт обладания тренером любого запрещенного препарата.

Также поводом для отстранения может стать распространение запрещенного препарата или попытка фальсификации допинг- контроля.

Наставник будет отстранен, если будут установлены "факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил".

Дополнительная информация

http://government.ru/activities/selection/303/29179/

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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