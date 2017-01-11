Правительство Франции пожертвовало ВАДА 150 тысяч евро

Правительство Франции выделило ВАДА 150 тысяч евро на расследование случаев употребления допинга в спорте. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

– ВАДА очень благодарно за это щедрое пожертвование, сделанное правительством Франции, – подчеркнул глава организации Крэйг Риди. – Этот жест – осязаемая демонстрация того, что Франция собирается продолжать сотрудничать с ВАДА в целях сохранения спортивного духа. В связи с тем, что к концу подошло расследование Ричарда Макларена, эти средства будут использованы в целях расширения области активности агентства. Мы рады видеть, что расследования и тесты становятся все более независимыми, что сильно затрудняет жизнь тем, кто выбрал нечестный путь.