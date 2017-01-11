18:23 | ДОПИНГ

Правительство Франции пожертвовало ВАДА 150 тысяч евро

0
0
0
1

Правительство Франции выделило ВАДА 150 тысяч евро на расследование случаев употребления допинга в спорте. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

– ВАДА очень благодарно за это щедрое пожертвование, сделанное правительством Франции, – подчеркнул глава организации Крэйг Риди. – Этот жест – осязаемая демонстрация того, что Франция собирается продолжать сотрудничать с ВАДА в целях сохранения спортивного духа. В связи с тем, что к концу подошло расследование Ричарда Макларена, эти средства будут использованы в целях расширения области активности агентства. Мы рады видеть, что расследования и тесты становятся все более независимыми, что сильно затрудняет жизнь тем, кто выбрал нечестный путь.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

staerswimmer23

независимые расследования за 150 тыс долларов, вот комик

18:49

maximum080

взятка должностному лицу статья 290 ук рф

18:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ