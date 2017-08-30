Порядка 1,5 тысяч россиян сдали допинг-пробы в 2016 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выпустило отчет, согласно которому более 1,5 тысяч россиян, представляющих 32 вида спорта, сдали допинг-пробы в 2016 году, сообщает ТАСС. Всего было отобрано 3112 проб. Исследования проводились по запросу Британского антидопингового агентства (UKAD) различными компаниями. РУСАДА с ноября 2015 года, после опубликования отчета Ричарда Паунда, не имеет права проводить анализ проб.

Основная часть проб была взята во внесоревновательный период - 80 процентов. Легкоатлеты сдали 477 проб, велогонщики - 222, лыжники - 216, байдарочники - 186, гребца - 176, пловцы - 168, биатлонисты - 156, борцы - 140, боксеры - 131. Кроме того, 224 анализа было взято у лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В 2016 году было выявлено 100 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, 79 из них - за употребление мельдония. В 10 случаях выявлена запрещенная субстанция, в 3-х - использование запрещенной субстанции или запрещенного метода, в 3-х - уклонение или отказ от сдачи допинг-пробы, в 4-х - нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.