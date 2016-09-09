Поправку в закон для вывода Минспорта из учредителей РУСАДА внесут, когда заработает Госдума

Вице-премьер России и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович подчеркнул, что поправка в закон, позволяющая вывести министерство спорта из числа учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет внесена, как только Дума начнет свою работу.

Вчера глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что РУСАДА сменит совет учредителей и, возможно, совет директоров. Новое российское антидопинговое агентство получит независимое прямое финансирование без посредников.

- Не просто рассматривается (вывод Минспорта из числа учредителей РУСАДА. - Прим. "СЭ"), а уже будет внесена поправка в закон, которая позволит это сделать, - приводит "Р-Спорт" слова Дворковича. - Сроки? Как только начнет работать Госдума.