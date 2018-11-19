Подготовка визита делегации ВАДА в Москву находится в активной фазе

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что подготовка к визиту делегации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в московскую лабораторию находится в активной фазе, информирует ТАСС. Делегация ВАДА посетит Москву 28 ноября.

Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В состав делегации ВАДА войдут три эксперта, всего в лаборатории будут работать пять специалистов.

В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет вновь лишено статуса соответствия международному кодексу, которое ему было возвращено 20 сентября.