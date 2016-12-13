По информации хакеров, USADA хотело добиваться изменения хартии МОК

Хакерская группа Fancy Bears, как уже сообщал "СЭ", во вторник опубликовала на своем сайте переписку сотрудников USADA, которые обсуждали дискредитацию Международного олимпийского комитета (МОК) и создание организации с более высоким авторитетом.

В письме с темой: "Хоумэн утверждает, что у МОК нет прежнего авторитета, раз они позволили России выступать в Рио" от 5 сентября генеральный консул USADA Ульям Бок обращается к пятерым коллегам:

"МОК создаст организацию, обеспечивающую "чистоту" спорта. Вот так шутка! Если они это сделают, мы должны предложить ЮНЕСКО договор о "чистоте" спорта, который обяжет государства создать новый союз "чистоты", который будет авторитетнее МОК и позволит подписавшим договор отказаться от проведения Олимпиады в своей стране, до тех пор пока МОК не изменит свою хартию, пересмотрев положения о "чистоте".

Среди получателей письма – глава USADA Трэвис Тайгерт, глава по операциям Джон Фротингэм, директор по науке и исследованиям Мэтью Федорук и менеджер по коммуникациям и работе с прессой Райан Мэдден.