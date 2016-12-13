17:49 | ДОПИНГ

По информации хакеров, USADA хотело добиваться изменения хартии МОК

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Хакерская группа Fancy Bears, как уже сообщал "СЭ", во вторник опубликовала на своем сайте переписку сотрудников USADA, которые обсуждали дискредитацию Международного олимпийского комитета (МОК) и создание организации с более высоким авторитетом.

 
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В письме с темой: "Хоумэн утверждает, что у МОК нет прежнего авторитета, раз они позволили России выступать в Рио" от 5 сентября генеральный консул USADA Ульям Бок обращается к пятерым коллегам:

"МОК создаст организацию, обеспечивающую "чистоту" спорта. Вот так шутка! Если они это сделают, мы должны предложить ЮНЕСКО договор о "чистоте" спорта, который обяжет государства создать новый союз "чистоты", который будет авторитетнее МОК и позволит подписавшим договор отказаться от проведения Олимпиады в своей стране, до тех пор пока МОК не изменит свою хартию, пересмотрев положения о "чистоте".

Среди получателей письма – глава USADA Трэвис Тайгерт, глава по операциям Джон Фротингэм, директор по науке и исследованиям Мэтью Федорук и менеджер по коммуникациям и работе с прессой Райан Мэдден.

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