План по борьбе с допингом: самое важное

На президентском Совете по спорту в Краснодаре представлен Национальный план по борьбе с допингом. Фото REUTERS

На президентском Совете по спорту в Краснодаре представлен Национальный план по борьбе с допингом. О нем доложил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. Приводим основные пункты плана.

1. Прописать в законах механизм взыскания всех материальных благ, полученных за высокие результаты спортсменом, который затем был уличен в нарушении антидопинговых правил. Квартиры, машины, призовые – все это придется вернуть, если проба окажется положительной даже спустя десять лет.

2. Лишить спортсменов, совершивших в прошлом серьезные нарушения антидопинговых правил, права занимать государственные и негосударственные должности в сфере физической культуры и спорта. То есть применение допинга может поставить крест не только на жизни в спорте, но и на карьере в целом.

3. Создать во всех общероссийских спортивных федерациях подразделения по борьбе с допингом. В случае неоднократных нарушений антидопинговых правил, виновная федерация может быть лишена государственной аккредитации.

4. Понять, каким образом можно обязать производителей и продавцов лекарственных средств и биологически активных добавок обеспечить маркировку "допинг" на всей продукции, которая содержит субстанции из Запрещенного список ВАДА, а также указывать год запрета этого вещества для спорта.

5. Ввести обязательное тестирование спортсменов, которые впервые включаются в сборные страны. В перспективе внедрить систему добровольного платного тестирования для спортсменов, не включенных в пул антидопинговых организаций. В последнем случае спортсмены или федерации будут платить за сам факт включения в пул. В дальнейшем тестирование будет внезапным и соответствовать всем остальным требованиям ВАДА.

6. Направить в международные организации предложения по реформированию системы выдачи терапевтических разрешений на использование запрещенных субстанций. Настаивать на ужесточении контроля за состоянием здоровья спортсменов и на том, чтобы существовал единый порядок медицинского осмотра. Разработать курсы повышения квалификации для врачей сборных России по применению механизма выдачи ТИ в соответствие с международным стандартом.

7. Развивать научное и медико-биологическое обеспечение спортсменов как один из методов предотвращения допинговых нарушений. Привлечь Российскую академию наук к проведению исследований по новым технологиям обнаружения запрещенных субстанций, а также изучению их влияния на организм спортсменов.

8. Определить статус "информаторов" – лиц, сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил. Разработать письменное соглашение между информатором и антидопинговой организацией, согласно которому информатор получит юридическую защиту, гарантию своей конфиденциальности, но также будет обязан содействовать расследованию и нести ответственность за предоставление заведомо ложных сведений.

9. Выделить средства для увеличенного объема тестирования спортсменов-паралимпийцев и выполнения других требований Международного паралимпийского комитета для восстановления членства ПКР.