ПКР запустил собственную образовательную антидопинговую программу

Паралимпийский комитет России 19 августа запустил образовательную антидопинговую программу, сообщает ТАСС. Программа была разработана ПКР в сотрудничестве с рабочей группой МПК, РУСАДА и независимыми экспертами ВАДА.

Основной целью программы ПКР является предотвращение преднамеренного или непреднамеренного использования паралимпийцами запрещенных препаратов и методов в паралимпийском спорте, а также повышение уровня осведомленности параатлетов и персонала спортсменов в вопросах борьбы с допингом. Также в число целей входит обеспечение чистой и честной борьбы спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях по паралимпийским видам спорта. В качестве лекторов образовательной программы выступят сотрудники аппарата ПКР.

Кроме того, с целью создания открытой среды с нулевой терпимостью к запрещенным препаратам и методам, а также защите чистоты спорта, Паралимпийский комитета России изготовил специальную пропагандистскую атрибутику.