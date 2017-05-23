ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПК

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) подготовил информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты восстановления в Международном паралимпийском комитете (МПК) из 67 необходимых. В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.

– Начиная с августа 2016 года Минспорт оказывает максимально возможное содействие Паралимпийскому комитету России по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете, – цитирует ТАСС Колобкова. – Знаю, что в настоящее время ПКР подготовлены информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты из 67 необходимых. Работа по реализации дорожной карты продолжается.

Напомним, что МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.