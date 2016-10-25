Питер Николсон: "Надо найти способ мотивировать людей и сохранить чистоту спорта"

Эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Питер Николсон отметил, что необходимо найти способ мотивировать людей во всех спортивных федерациях на борьбу с допингом и сохранить чистоту спорта. Сегодня в Москве в здании ОКР проходит первый семинар, организованный независимой общественной антидопинговой комиссией совместно с экспертами ВАДА для руководителей спортивных федераций.

– Руководство федерации может обнаружить, что некоторые люди не хотят меняться, – цитирует "Р-Спорт" Николсона. – О сопротивлении изменениям написаны диссертации, необходимы программы по этим изменениям. РУСАДА готова оказывать поддержку любой федерации в этом плане. И необходимо определить, кто является ключевой аудиторией для образовательных программ. Это могут быть и родители спортсменов, и фанаты спорта, и целый ряд других аудиторий, которым будет адресована главная задача этих посланий.

Если вы обнаружите, что в вашем виде спорта есть проблемы с допингом, будет разумно предоставить альтернативные пути развития, РУСАДА будет готова помочь с этим спортсменам. Это надо реализовать во всех федерациях. Надо найти способ мотивировать людей и сохранить чистоту спорта.