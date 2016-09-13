Песков отверг обвинения в адрес РФ в хакерской атаке на систему ВАДА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о какой-либо причастности российских властей к хакерской атаке на антидопинговую систему Всемирного антидопингового агентства не может быть и речи, информирует ТАСС.

– Однозначно можно сказать, что о хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям – об этом не может быть и речи. Это исключено полностью, – сказал Песков, комментируя заявление ВАДА о том, что взлом системы агентства был якобы совершен из России.

– Подобные голословные обвинения – они не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным. Не знаю, есть ли какая-то существенная аргументация у тех, кто выступил с такими заявлениями, – подчеркнул Песков.

Песков отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже комментировал схожие обвинения о якобы причастности российских хакеров к незаконным действиям за рубежом. Российский лидер тогда, в частности, обратил внимание, что современные хакеры могут перенаправлять свои действия через любые третьи страны, поэтому выносить поверхностные суждения по этой теме нельзя, напомнил пресс-секретарь главы государства.

Сегодня хакерская группа Fancybear опубликовала документы, из которых следует, что ВАДА допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн. После этого ВАДА выступило с заявлением о том, что взлом антидопинговой системы АДАМС был совершен российскими хакерами. Как заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли, подобные преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена.