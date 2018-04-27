Песков - о Родченкове: "Человек путается в показаниях и подтверждает свою ложь"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков путается в показаниях, подтверждая тем самым, что они ложные.

В четверг стало известно, что Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России.

- Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях, - цитирует "Р-Спорт" Родченкова. - Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов.

Мы говорили, что вряд ли эти голословные обвинения джентльмена заслуживает такого внимания, и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как ВАДА или иных. Тем не менее, нас тогда не послушали.