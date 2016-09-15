Песков гарантировал помощь ВАДА в борьбе с хакерами в случае необходимости

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова помочь ВАДА в борьбе с хакерскими атаками, если агентство обратится с этой просьбой. Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли ранее заявил, что взлом хакерами базы данных агенства является ответом на расследования независимых комиссий под руководством Дика Паунда и Ричарда Макларена.

- Если речь идет о запросе помощи, то безусловно, если такое обращение поступит, - цитирует "Р-Спорт" Пескова. - Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства и международные организации к сотрудничеству в этой области. И эта позиция России тоже хорошо известна.