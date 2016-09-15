12:23 | ДОПИНГ

Песков гарантировал помощь ВАДА в борьбе с хакерами в случае необходимости

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова помочь ВАДА в борьбе с хакерскими атаками, если агентство обратится с этой просьбой. Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли ранее заявил, что взлом хакерами базы данных агенства является ответом на расследования независимых комиссий под руководством Дика Паунда и Ричарда Макларена. 

- Если речь идет о запросе помощи, то безусловно, если такое обращение поступит, - цитирует "Р-Спорт" Пескова. - Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства и международные организации к сотрудничеству в этой области. И эта позиция России тоже хорошо известна.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160915/1080540575.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Россия круче всех!

Читаем оригинал: "Как и было предсказано, США доминировали медальном зачете Олимпиады с 46 золотыми, 37 серебряными, 38 бронзовыми. Сборная США выступила хорошо, но не честно. После детального изучения баз данных ВАДА , мы выяснили, что десятки проб американских спортсменов были положительными. В Рио американские медалисты регулярно использовал незаконные сильные препараты оправдываясь сертификатами одобрения для терапевтического использования. Иными словами они просто получили свои лицензии на употребление допинга. Здесь есть и другие доказательства того, что ВАДА и медицинский и научный Отдел МОК продажны и лживы."

12:32

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