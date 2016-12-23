Первый вице-президент ОКР: "Надо приветствовать решение МОК по перепроверке проб с ОИ"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о намерении перепроверить допинг-пробы российских атлетов, выступавших на Олимпийских играх 2010, 2012 и 2014 годов нужно приветствовать. Он уверен, что это не политическое решение, а возможность доказать необоснованность претензий.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что организация выйдет за пределы отчета следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена и повторно проанализирует все образцы допинг-проб всех российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2014 и 2012 годов. Также было объявлено о перепроверке допинг-проб всех россиян, принимавших участие в Играх-2010 в Ванкувере.

- Я бы не стал называть это заявление политическим, идет целенаправленная работа по проблеме допинга в некоторых видах спорта, - приводит "Р-Спорт" слова Позднякова. - В ее рамках они намерены проверить пробы, взятые на указанных Олимпийских играх. Если эти меры позволят сделать наш спорт чище, я считаю, мы должны их приветствовать. Я уверен, что после этой проверки мы можем доказать, что большая часть претензий к нам не обоснована. Идет работа по второй части доклада Макларена, поэтому все проходит в режиме плановой работы. Мы разбираемся.

МОК также открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Указывалось, что в отношении их допинг-проб были выявлены признаки манипуляции, что может являться нарушением антидопинговых правил.

- Я не склонен акцентировать внимание на цифрах, которые сейчас фигурируют в различных докладах, заявлениях, поверьте мне, что большая часть подозрений, существующих на сегодняшний момент, будет развеяна, и они не будут носить того характера, который имеется, - подытожил Поздняков.