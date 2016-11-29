Первый канал покажет фильм-расследование о допинге 5 декабря

5 декабря в 23:35 на Первом канале состоится премьера фильма-расследования о допинге "Болезни высших достижений". В анонсе, предоставленном "СЭ" пресс-службой канала, говорится, что фильм "раскрывает проблему узаконенного и системного употребления допинга зарубежными спортсменами". Его авторы утверждают, что истории болезни многих известных спортсменов-иностранцев по сути фальсифицированы. Спортсмены официально принимают допинг под видом терапевтических исключений, но скорее всего не страдают от болезней, в связи с которыми выписываются эти препараты.

В фильме рассмотрены "истории болезни" американской гимнастки и покорительницы Рио Симоны Байлс (синдром дефицита внимания), норвежского лыжника Мартина Сундбю (астма), британского велогонщика Брэда Уиггинса (астма), датского велогонщика Микаэля Расмуссена (различные недомогания и травмы) и других. К участию в фильме привлечены многие спортивные функционеры, работа которых прямо связана с вопросами разрешения или запрещения использования медицинских препаратов в спорте. В фильме есть сенсационные интервью знаменитых спортсменов, публично признающихся в употреблении запрещенных веществ. В качестве эксперимента авторы фильма испробовали эффект от некоторых видов допинга на себе.

"У людей с синдромом дефицита внимания будто мотор от "Феррари" в голове. У них потрясающе мощный мозг, но есть проблемы с управлением, контролем. "Феррари" без тормозов – это опасно. Но "Феррари" с тормозами выигрывает гонки. Амфетамин помогает сосредоточиться, сконцентрироваться в нужный момент. Это ключ к победе. Именно поэтому он запрещен в спорте. Но не всем", – отмечает американский психиатр Эдвард Халловелл.

"ВАДА лояльна в вопросе астмы – даже без терапевтических исключений разрешает ежедневно аж по 1600 микрограмм (16 ингаляций). Но доза лекарства, которую получал один из норвежских лыжников, не просто превышает разрешенную, она превышает ее в девять раз! С 1992 года как минимум за 42 олимпийскими медалями норвежцев стоит астма", – говорят авторы фильма.

Создатель самой крупной в мире антидопинговой базы данных, в которую занесены 8 200 случаев уличения спортсменов в употреблении запрещенных препаратов, делится в фильме статистикой о том, что самые популярные допинг-препараты – анаболические стероиды (но есть "поклонники" амфетаминов, лекарств от астмы и гормональных препаратов, в том числе тестостерона). Самые грязные виды спорта – легкая атлетика и велогонки. А больше всех на допинге попадались, оказывается, спортсмены из США (713 описанных случаев).