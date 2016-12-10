Переписка Родченкова: "В допинг-пробе игрока "Динамо" - марихуана огромная"

В документах, на основании которых независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил сегодня в Лондоне вторую часть своего доклада по проблеме допинга в России, содержится информация о пробе футболиста "Динамо" и молодежной сборной России. Согласно ей, в мае 2014 года игрок провалил допинг-тест на марихуану.

После обнародования доклада Макларена был запущен специальный сайт, на котором выложена переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с коллегами. В ней якобы обсуждаются решения о том, каким образом скрывать положительные пробы тех или иных спортсменов из различных видов спорта. При этом имена атлетов меняются кодами.

Согласно документам, Родченков 22 мая 2014 года получил письмо от сотрудника Центра спортивной подготовки Алексея Великодного, в котором сообщалось: в пробе, взятой у игрока молодежной сборной России 20 мая на учебно-тренировочном сборе в Новогорске, обнаружено "огромное количество марихуаны". Ответ Родченкова выглядит следующим образом: "Что это за тварь футболист. Гнать из команды! Это первый состав". На следующий день Великодный уточнил с указанием идентификационного номера спортсмена в системе ADAMS: "Молодежная сборная команда России по футболу, нападающий московского "Динамо", УТС, Новогорск, отбор 2014-05-20, марихуана ОГРОМНАЯ. 31 мая предстоит игра с Эстонией в рамках ЧЕ молодежка".

Напомним, 27 мая 2014 года молодежная сборная России в товарищеском матче проиграла команде Израиля (2:3), а 31 мая в отборочной встрече чемпионата Европы одержала победу над сверстниками из Эстонии (2:1). На тот сбор были вызваны два футболиста "Динамо" – защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Павел Соломатин, числившийся как нападающий. Последний при этом 20 мая досрочно завершил тренировку из-за болей в спине, а позже вместо него в расположение команды был вызван хавбек Игорь Киреев, согласно сообщению сайта РФС.