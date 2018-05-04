Павел Ростовцев: "Претензий к Глазыриной не было"

Бывший тренер по стрелковой подготовке женской сборной России Павел Ростовцев прокомментировал дисквалификацию Екатерины Глазыриной. Россиянка была признана в нарушении антидопинговых правил в период с декабря 2013 года по февраль 2017-го и отстранена на два года.

- Очень плохо, что отстранили очередного нашего спортсмена, - сказал Ростовцев. - Пока непонятно, за какие процедуры, из-за каких препаратов ее дисквалифицировали. Знаю, что в то время мы регулярно тренировались в Европе, постоянно к нам приезжал допинг-контроль, и не было никаких сигналов о нарушениях антидопингового законодательства. Это я знаю точно. Мы неоднократно при этом присутствовали - мы ходили на зарядку или завтрак, а девочки в этот момент шли на допинг-контроль. И в Рупольдинге, и в Тоблахе регулярно контролировали эти процессы, ничего тогда не находили, а сейчас вдруг стало что-то не то.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Она была заявлена на чемпионат мира-2017, но в итоге не смогла выступить. Срок ее временного отстранения будет включен в дисквалификацию. (Арман МКРТЧЯН)

Глазырина дисквалифицирована на два года за допинг //

Глазырина подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию