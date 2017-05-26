Павел Колобков: "ВАДА хочет задействовать Исинбаеву в антидопинговой работе на международном уровне"

Министр спорта РФ Павел Колобков побывал в редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы. Олимпийский чемпион отметил, что условие ВАДА убрать Елену Исинбаеву из совета РУСАДА связано с тем, что агентство не считает бывшую спортсменку независимым представителем.

– На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было заявлено о скором уходе Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Можете это подтвердить?

– Со стороны ВАДА выдвинуты дополнительные условия – чтобы руководителем Совета РУСАДА стал независимый представитель, а Исинбаева, по их мнению, таковой не является, так как была выдвинута Олимпийским комитетом России. Я много спорил с ВАДА по этому вопросу и считаю, что Лена – наиболее подходящий кандидат на руководящую должность по ее профессиональным качествам, спортивному бэкграунду и всему остальному. В международных организациях все уважают Исинбаеву и прекрасно понимают, что она значит для России и всего мира. Недаром ее избрали в МОК, туда сложно попасть. Представители ВАДА хотят пообщаться с Леной и задействовать ее в этой антидопинговой работе на международном уровне. Зная ее профессиональные качества и характер, уверен, что у нее большое международное будущее.

Интервью Павла Колобкова