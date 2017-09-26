Павел Колобков: "В России усилены меры по противодействию допингу в спорте и борьбе с ним"

Министр спорта РФ Павел Колобков во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте заявил, что в России усилены меры по противодействию допингу в спорте и борьбе с ним. Он также выразил надежду, что в будущем наша система противодействию допинга будет одной из лучших в мире.

– Хочу обратить внимание, что по данным РУСАДА, в 2016 году количество нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами составляет 0,6 процента от общего количества отобранных проб, – приводит пресс-служба Министерства спорта России слова Колобкова. – В России борьба с допингом в спорте вышла на принципиально новый уровень. Мы продолжим работу в этом направлении, в том числе и с учетом результатов мониторинга, проведенного экспертами ЮНЕСКО. Надеюсь, в ближайшем будущем наша система противодействию допингу будет одной из лучших в мире.

Россия пережила серьезный кризис, но именно эта ситуация заставила нас усилить меры по противодействию допингу в спорте и борьбе с ним. Это тот невероятный опыт в преодолении кризиса, которым мы готовы делиться.