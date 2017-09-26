Павел Колобков: "В борьбе с допингом Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО"

Российский спорт будет руководствоваться рекомендациями, полученными в ходе конференции ЮНЕСКО, в работе по борьбе с допингом. В штаб-квартире организации в Париже прошла шестая сессия конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом.

– Сегодня мы обсудили самые насущные вопросы, в том числе и вопрос реформирования российской антидопинговой системы, – цитирует ТАСС министра спорта РФ Павла Колобкова. – На протяжении последних шести месяцев в России работала мониторинговая группа, которая изучала все аспекты нашей политики, законодательства, работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лаборатории. Нам было важно услышать мнение профессионалов ЮНЕСКО, мы будем руководствоваться их рекомендациями в нашей дальнейшей работе.

Продолжается работа над восстановлением РУСАДА. На этой неделе пройдет аудит организации Всемирным антидопинговым агентством, будут работать международные эксперты. РУСАДА выполняет все условия, она финансово независима и может работать самостоятельно. Мы продолжаем диалог с ВАДА.

Подготовка российских спортсменов к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане идет в плановом режиме. Недавно мы провели встречи со всеми президентами наших спортивных федераций по зимним видам спорта, определили круг спортсменов, претендующих на попадание на Олимпиаду, а на этой неделе пройдет штаб подготовки с участием Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства. Все идет в плановом режиме, как мы наметили это четыре года назад.

Напомним, что две комиссии МОК на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ведут собственные расследования: Одна занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами. По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018.