Павел Колобков: "Слова Макларена о государственном заговоре ошибочны"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что слова главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о наличии в России "государственного заговора" являются ошибочной терминологией.

- Господин Макларен произнес слова "государственный заговор". Это - ошибочная терминология. Никакого заговора в помине не было и быть не могло, - приводит ТАСС слова Колобкова. - С отдельными нарушениями и даже, на мой взгляд, преступлениями, совершенными, в частности, господином Родченковым и его вероятными сподвижниками, российские правоохранительные органы разбираются. Хорошо бы, кстати, чтобы и в других странах с не меньшим упорством расследовали допускаемые там допинговые нарушения. С другой стороны, отрадно, что господин Макларен заметил наши действия по очищению российского спорта от допинга. Подчеркну, мы делаем это не под давлением, мы сами больше всех заинтересованы в чистоте спорта.



