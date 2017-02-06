08:39 6 февраля | ДОПИНГ

Павел Колобков: "Россия всегда поддерживала борьбу с допингом"

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Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что Россия сделает все для защиты своих "чистых" спортсменов. На данный момент российские легкоатлеты не могут выступать под флагом своей страны и подают заявки в качестве нейтральных спортсменов. Причиной является дисквалификация ВФЛА. Также от международных соревнований отстранены паралимпийцы в связи с исключением МПК из ПКР.

- Начиная с 2008 года наша антидопинговая политика постоянно совершенствовалась, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Да, как и во многих других странах, у нас существуют проблемы, сложно это отрицать, мы разделяем озабоченность по поводу утверждений, содержащихся во всех этих докладах. При этом Россия всегда поддерживала усилия по противодействию допинга. И будут предприняты все меры, чтобы защитить наших чистых спортсменов и честное имя российского спорта. Задачи, которые перед нами стоят, ясны и понятны, но нам еще многое надо сделать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170206/1115920742.html

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