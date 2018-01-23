00:07 | ДОПИНГ

Павел Колобков: "Рассчитываем на справедливое решение CAS"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) примет справедливое решение по российским спортсменам. В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В понедельник рассматривались дела отстраненных российских конькобежцев Александра Румянцева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.

- Сегодня в CAS рассмотрели апелляции наших конькобежцев, - цитирует ТАСС Колобкова. - Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4893972

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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usuns

ждите дальше! по ану уже дождались? )

08:30

staerswimmer23

Основной, так spetrov про Россию пишет, а ваша страна никому не интересна

07:22

Основной

spetrov, а кто сказал, что в Сочи победили мы? Если только по количеству принятого допинга. А официальная стата опубликована. Жаль до ватных мозгов не доходит..

05:14

spetrov

Готовьтесь "играть" в эти игры дальше. Это процесс. Вчера (в Сочи) победили мы, сегодня (в судах) - они, завтра будет новый день.

01:32

spetrov

К тому же "вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым".

01:30

spetrov

Пфффф. :) Ну да, ну да. Столько усилий той стороной потрачено, а тут примут решение в нашу пользу, ага. :)

01:28

mobile_actor

"Надежды юношей питают."

01:22

ЛокоМотив

еще один юморист?колобок от фрица так просто не уйдешь

00:34