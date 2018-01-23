Павел Колобков: "Рассчитываем на справедливое решение CAS"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) примет справедливое решение по российским спортсменам. В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В понедельник рассматривались дела отстраненных российских конькобежцев Александра Румянцева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.
- Сегодня в CAS рассмотрели апелляции наших конькобежцев, - цитирует ТАСС Колобкова. - Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение.
usuns
ждите дальше! по ану уже дождались? )
08:30
staerswimmer23
Основной, так spetrov про Россию пишет, а ваша страна никому не интересна
07:22
Основной
spetrov, а кто сказал, что в Сочи победили мы? Если только по количеству принятого допинга. А официальная стата опубликована. Жаль до ватных мозгов не доходит..
05:14
spetrov
Готовьтесь "играть" в эти игры дальше. Это процесс. Вчера (в Сочи) победили мы, сегодня (в судах) - они, завтра будет новый день.
01:32
spetrov
К тому же "вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым".
01:30
spetrov
Пфффф. :) Ну да, ну да. Столько усилий той стороной потрачено, а тут примут решение в нашу пользу, ага. :)
01:28
mobile_actor
"Надежды юношей питают."
01:22
ЛокоМотив
еще один юморист?колобок от фрица так просто не уйдешь
00:34