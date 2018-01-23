Павел Колобков: "Рассчитываем на справедливое решение CAS"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) примет справедливое решение по российским спортсменам. В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В понедельник рассматривались дела отстраненных российских конькобежцев Александра Румянцева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.

- Сегодня в CAS рассмотрели апелляции наших конькобежцев, - цитирует ТАСС Колобкова. - Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение.