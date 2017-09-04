Павел Колобков: "Отдел работы с информаторами создан в РУСАДА, в ВФЛА система уже действует"

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, что в РУСАДА создан отдел по работе с информаторами. По его словам, огромную работу в этом направлении проводит Олимпийский комитет России.

- Один из самых тонких моментов связан с развитием института информаторов, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - РУСАДА предоставило информацию о проводимой в настоящее время работе с лицами, согласившимися на сотрудничество, а также теми, кто информирует РУСАДА о возможных нарушениях по телефону и электронной почте.

Огромную работу в этом направлении проводит ОКР, в некоторых федерациях подобная система уже действует, например в ВФЛА. В РУСАДА создан отдел по работе с информаторами.