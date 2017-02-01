12:43 1 февраля | ДОПИНГ

Павел Колобков: "Обвинения о государственной системе допинга не имеют никаких оснований"

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Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что Россия справится с допинговой проблемой и отметил, что страна провела огромную работу по антидопинговой политике. В прошлом году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.

– Не могу не сказать про ситуацию в антидопинговой политике, – цитирует ТАСС Колобкова. – Та работа, которую РФ провела с 2008 года по антидопинговой политике – она была огромная. Теперь нарушение антидопинговых правил является как административным, так и уголовным нарушением. Но мы столкнулись с проблемой; уверен, что мы ситуацию преодолеем.

Я уверен, что все те обвинения, которые сейчас звучат о якобы имевшейся государственной системе, не имеют никаких оснований. Но для нас с вами это еще один момент, который мы должны осмыслить: все ли мы правильно делаем, развивая спорт?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3987870

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КОММЕНТАРИИ (3)
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mobile_actor

Сначала дайте следователям ВАДА дали возможность допросить Нагорных и Желанову за пределеми РФ, а потом можно будет поговорить, есть основания или нет.

20:58 1 февраля

igorvasilevich

Не завидую вам Колобков, вас Мутко топит.

17:56 1 февраля

Max2015

Программа по государственной поддержки потребления туринабола - так точнее и понятнее, гр.министр?

14:00 1 февраля

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