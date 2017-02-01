Павел Колобков: "Обвинения о государственной системе допинга не имеют никаких оснований"

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что Россия справится с допинговой проблемой и отметил, что страна провела огромную работу по антидопинговой политике. В прошлом году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.

– Не могу не сказать про ситуацию в антидопинговой политике, – цитирует ТАСС Колобкова. – Та работа, которую РФ провела с 2008 года по антидопинговой политике – она была огромная. Теперь нарушение антидопинговых правил является как административным, так и уголовным нарушением. Но мы столкнулись с проблемой; уверен, что мы ситуацию преодолеем.

Я уверен, что все те обвинения, которые сейчас звучат о якобы имевшейся государственной системе, не имеют никаких оснований. Но для нас с вами это еще один момент, который мы должны осмыслить: все ли мы правильно делаем, развивая спорт?