Павел Колобков: "Никто не запрещал и не запрещает на территории России проводить международные соревнования"

Министр спорта РФ Павел Колобков во время панельной сессии "Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать?" в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что все международные соревнования на территории России будут проводиться, несмотря на сложности с признанием РУСАДА.

- Нам никто не запрещал и не запрещает на территории России проводить международные соревнования, - отметил Колобков. - Все соревнования, которые были запланированы, будут проводиться. Что касается будущих соревнований: международные федерации должны стараться не проводить турниры в странах, где национальная антидопинговая организация не соответствует стандартам ВАДА. Мы надеемся, что в ближайшее время Российская антидопинговая организация будет восстановлена. Мы для этого сделали все. Рассчитываем на конструктивный подход. (Игорь НОВИКОВ)