Павел Колобков: "Не стоит обращать внимания на заявления каких-то странных руководителей"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что министерство спорта готово обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Он отметил, что не стоит обращать внимания на заявления руководителей национальных антидопинговых организаций.

– Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с ВАДА, с Советом Европы, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – С ВАДА у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств.

Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься.