Павел Колобков: "Не стоит обращать внимания на заявления каких-то странных руководителей"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что министерство спорта готово обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Он отметил, что не стоит обращать внимания на заявления руководителей национальных антидопинговых организаций.
– Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с ВАДА, с Советом Европы, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – С ВАДА у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств.
Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься.
Монте-Кристо (Мститель) .
Чем выше пост в Эрефии, тем тупее и аморальнее тип, который его занимает.
12:46
mobile_actor
Да, этот ничем не лучше предыдущего, который на букву м.
12:30
RoyalHunter
всё было ничего, если бы не уже имеющиеся прецеденты
12:19