11:44 | ДОПИНГ

Павел Колобков: "Не стоит обращать внимания на заявления каких-то странных руководителей"

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что министерство спорта готово обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Он отметил, что не стоит обращать внимания на заявления руководителей национальных антидопинговых организаций.

 
Эксперты ВАДА Ричард ПАУНД и Ричард МАКЛАРЕН проделали немало работы. в результате которой на России обрушился поток допинговых обвинений.NADO лает, караван идет

– Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с ВАДА, с Советом Европы, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – С ВАДА у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств.

Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170111/1114777933.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Чем выше пост в Эрефии, тем тупее и аморальнее тип, который его занимает.

12:46

mobile_actor

Да, этот ничем не лучше предыдущего, который на букву м.

12:30

RoyalHunter

всё было ничего, если бы не уже имеющиеся прецеденты

12:19

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