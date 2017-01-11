Павел Колобков: "NADO создают негативный фон, но такие вопросы обсуждаются на другом уровне"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что национальные антидопинговые организации (NADO) создают неприятный информационный фон заявлениями с призывом об отстранении России от международных турниров. Он отметил, что такие вопросы обсуждают главы международных федераций, Международный олимпийский комитет (МОК) и Совет Европы.

Во вторник NADO 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за информации о применения допинга в российском спорте.

– К сожалению, NADO и их руководители создают неприятный информационный фон, но реально такие вопросы обсуждаются на уровне других организаций – президентов международных федераций, МОК, Совета Европы, ЮНЕСКО, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – NADO – это ряд национальных антидопинговых агентств, у которых имеется прикладная функция. Они не являются ни спортивными организациями, ни федерациями.

Их фамилий я даже не знаю. Не знаю, кто эти люди. И они делают странные, по сути, дела, политические заявления. Для нас эти заявления непонятны. Но они укладываются в общий контекст заявлений подобных организаций, таких, как, например, UKAD. Совсем недавно что-то похожее высказал руководитель этой организации, который не является спортивным руководителем, не отвечает за развитие спорта в мире.