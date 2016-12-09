Павел Колобков: "Надо, чтобы и в других странах боролись с допингом"

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что никакой государственной поддержки допинга в России не было. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Господин Макларен произнес слова "государственный заговор". Это – ошибочная терминология, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – Никакого заговора в помине не было, и быть не могло. С отдельными нарушениями, и даже, на мой взгляд, преступлениями, совершенными в частности господином Родченковым и его вероятными сподвижниками, российские правоохранительные органы разбираются. Хорошо бы, кстати, чтобы и в других странах с не меньшим упорством расследовали допускаемые там и сейчас допинговые нарушения.

С другой стороны отрадно, что господин Макларен заметил наши действия по очищению всего нашего российского спорта от допинга. Подчеркну, мы делаем это не под давлением, мы сами больше всех заинтересованы в чистоте спорта.

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