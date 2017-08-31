Павел Колобков: "Минспорта готово оказать новому директору РУСАДА всестороннюю поддержку"

Министр спорта Павел Колобков подчеркнул, что выбор генерального директора РУСАДА был сложным и многоэтапным. Он пожелал Юрию Ганусу, назначенному на эту должность, успехов в работе.

Кандидат на пост гендиректора был выбран еще в понедельник, однако его фамилия не разглашалась до решения учредителей, которыми являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

– Процесс выбора кандидата на должность генерального директора РУСАДА был сложным, многоэтапным. Процедура отвечала самым высоким международным требованиям, – приводит пресс-служба Минспорта слова Колобкова. – Заявки подали более 700 человек, но только кандидатура Юрия Гануса была одобрена всеми.

Я желаю успехов Юрию Александровичу на посту генерального директора РУСАДА. У него большой опыт антикризисной работы, и сейчас ему предстоит серьезная работа по восстановлению статуса агентства. Со своей стороны Минспорта готово оказать ему всестороннюю поддержку.

Всемирное антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

Кто стал новым гендиректором РУСАДА