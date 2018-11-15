Павел Колобков: "Минспорт России продолжает активное взаимодействие с ВАДА и Следственным комитетом"

Министр спорта РФ Павел Колобков дал комментарий по итогам заседания ВАДА в Баку.

- Минспорт России продолжает активное взаимодействие с ВАДА и Следственным комитетом России. Мы контролируем соблюдение всех договорённостей, достигнутых ранее. Все необходимы процедуры проходят при непосредственном участии Минспорта и по согласованию с СКР, - сказал Колобков. - Как было объявлено сегодня, эксперты ВАДА прибудут в Москву 28 ноября. Свои обязательства по обеспечению их допуска в лабораторию мы выполняем в полной мере.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет снова лишено статуса соответствия.