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Павел Колобков: "Минспорт имеет конструктивные отношения с МОК по вопросу соревнований"

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Министерство спорта России конструктивно взаимодействует с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу, касающемуся рекомендаций о приостановке подготовки и проведения в стране международных спортивных соревнований. Об этом сообщил глава ведомства Павел Колобков. Исполком МОК в среду "до дальнейшего уведомления" продлил санкции в отношении России, касающиеся, в том числе, проведения в стране международных спортивных соревнований.

Рекомендации МОК были основаны на докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, речь в котором шла о нарушениях антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи. Вторая часть доклада Макларена будет обнародована 9 декабря в Лондоне. По словам Колобкова, она будет проанализирована.

- Вы же помните предыдущее заявление. Это продолжение предыдущего заявления, поэтому будем работать с Международным олимпийским комитетом, с федерациями. У нас достаточно хорошие партнерские отношения, конструктивные, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Очень сложно сейчас сказать. Прочитаем, проанализируем этот доклад, только после этого будем делать какие-то выводы. Будет день - будет пища, есть такая поговорка.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161208/1113427450.html

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