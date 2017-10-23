Павел Колобков: "Кризис в российском спорте еще не позади"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что кризис, в котором оказался российский спорт в 2015-2016 годах, еще не позади. По его словам, сейчас все подчинено одной цели.

– Так говорить слишком рано. Все-таки РУСАДА еще не восстановлено, московская лаборатория не работает в полной мере, а наши спортсмены в легкой, в тяжелой атлетике, паралимпийцы полноценно не участвуют в соревнованиях. Когда это закончится, тогда можно будет сказать о преодолении тех проблем, с которыми мы столкнулись. Решить нужно еще много чего, но у нас есть уверенность, что мы на правильном пути. Сейчас все в нашем спорте подчинены одной общей цели и работают сообща, это очень важно.