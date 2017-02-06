Павел Колобков: "До конца года решим задачу по восстановлению РУСАДА"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что РУСАДА будет восстановлено в правах к концу года. Ранее ВАДА лишило Российское антидопинговое агентство лицензии на основании отчета комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российском спорте. Антидопинговая деятельность на территории России осуществляется британским UKADA.

- В данный момент предпринимаем все меры для содействия РУСАДА и ВАДА в том, чтобы наша антидопинговая организация снова соответствовала кодексу ВАДА, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Уверен, что до конца года совместно с ВАДА мы сможем решить эту задачу.

2016 год был очень непростым. Были совершенно несправедливые отстранения наших легкоатлетов и паралимпицев. Недопуск до Олимпиады чистых спортсменов без каких-либо реальных доказательств - это неприемлемо. Эти вопросы должны решаться совместно с международными организациями как можно быстрее