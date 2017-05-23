Павел Колобков: "Большое число спортсменов лишили олимпийских наград, ситуацию надо исправить"

Министр спорта РФ Павел Колобков на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта отметил, что Россия проделала большую работу в плане борьбы с допингом. По его словам, страна активно сотрудничает с международными организациями по этому вопросу.



Напомним, Президент России Владимир Путин проводит в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Основные темы обсуждения - развитие системы подготовки спортивного резерва, а также план борьбы с допингом в российском спорте.

- МОК проводит перепроверку проб с Олимпийских игр, и у нас большое число спортсменов было лишено наград, - отметил Колобков.- Мы должны в тесном взаимодействии с международными организациями это исправить.

Мы пошли на серьезное реформирование нашей антидопинговой системы, Россия открыла границы для офицеров антидопинговых агентств, была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия.

Был увеличен бюджет РУСАДА, а также установлен прямой порядок его финансирования, мы ввели уголовную ответственность за распространение допинга и так далее. Все делалось совместно с международным спортивным сообществом. (Елена СОБОЛЬ)